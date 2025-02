Occhi su Nico Williams e Sancet

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Agli ottavi di finale, la Roma affronterà nuovamente l'Athletic Club. I giallorossi ritrovano i baschi dopo la prima giornata di Europa League, terminata 1-1 all'Olimpico con le reti di Dovbyk e Aitor Paredes. La squadra allenata da Valverde sta vivendo una stagione di altissimo livello: in campionato occupa il quarto posto, a soli 6 punti di distanza da Real Madrid e Barcellona, capoliste a pari merito. In Europa League si è qualificata come seconda, vincendo tutte e 4 le partite disputate al San Mamés. Solido difensivamente, l'Athletic si distingue dalle altre squadre spagnole per un gioco più diretto: preferisce concedere il possesso agli avversari e colpire in contropiede. Club con una lunga tradizione di soli giocatori baschi, l'Athletic può contare su diversi elementi di spicco. Tra tutti spicca Nico Williams, protagonista con la Spagna nell'ultimo Europeo. Il capocannoniere è Sancet: il trequartista, cresciuto nel vivaio dell'Athletic, ha già realizzato 13 gol in stagione.