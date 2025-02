Nuovo biglietto nell'e-mail per la Nord contro il Porto

Sono circa 5 mila i posti dell'Olimpico "squalificati" dalla Uefa dopo i disordini accaduti nel match contro l'Eintracht Francoforte: sono i settori 48 e 49 della curva Nord. Tutti i possessori di un biglietto saranno spostati nei settori 46-47, sempre in curva Nord. I tifosi riceveranno un nuovo tagliando entro oggi allo stesso indirizzo e-mail utilizzato per l'acquisto. Per il match contro il Porto, quindi, potranno entrare all'Olimpico circa 61.800 persone, compresi gli ospiti. C'è ancora ampia disponibilità. [...]

(corsera)