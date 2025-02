Numeri da Champions e difesa solida. Così Ranieri ha aggiustato i giallorossi

A volte i soprannomi fanno centro. E quello affibbiatogli dalla stampa inglese, Tinkerman, l'aggiustatore, [...] è quantomai appropriato e indovinato. [...] Nelle ultime 10 partite, la Roma è seconda soltanto al Napoli (-3) ma è davanti a tutte le altre: +1 sull'Inter, +2 su Bologna, Juve e Milan, +4 sull'Atalanta e +6 sulla Lazio. E chi pensa che in questo mini-ciclo abbia affrontato solo Parma e Venezia, dovrà ricredersi: nelle restanti 8 gare, tra le avversarie, figurano anche Napoli, Bologna, Lazio e Milan. [...] Così guardare al calendario che verrà e pensare di allungare la striscia positiva, [...] diventa inevitabile.

Monza, Como, Empoli, Cagliari e Lecce. Tra l'altro, tre delle quali in casa (Monza, Como e Cagliari) alle quali si aggiungono anche i due impegni successivi contro Juventus e Lazio. Tradotto: delle prossime sette partite, cinque la Roma giocherà all'Olimpico. [...] Pensare positivo è un obbligo. Anche perché la rosa in qualche modo è più lunga e permette di ruotare e far riposare qualche big. [...] La gara contro i portoghesi potrebbe regalare ulteriore slancio. Approdare agli ottavi come mina vagante, non farebbe piacere né alla Lazio, che ha dominato la fase a girone, ma nemmeno all'Athletic Bilbao che ambisce a giocare la finale in casa al San Mamés. Ranieri ne è consapevole ma prima dovrà superare il Porto che all'andata ha dimostrato di essere una buona squadra ma nulla più. [...]

(Il Messaggero)