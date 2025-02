Notte da Roma

IL TEMPO (L. PES) - Tornano le notti europee dell'Olimpico che negli ultimi anni hanno fatto sognare i tifosi della Roma. Una gara da dentro o fuori che i giallorossi si giocano davanti al proprio pubblico senza rimonte o imprese. Contro il Porto si riparte dall'esatta parità del Do Dragao. [...] La gente della Roma è pronta a sostenere la squadra per novanta minuti e oltre se servirà. Nessuna chiamata alle armi da parte di Ranieri. Solito approccio soft e tanta concentrazione in vista di una serata cruciale. [...] Tutti a disposizione, Hummels compreso, e tutti utilizzabili nel ruolo di esterno destro. [...] Sarà la Roma dei migliori col rientro di Dybala e del tedesco e la fiducia a Dovbyk. Nessun calcolo rispetto agli eventuali ottavi in tema squalifiche. L'obiettivo resta uno solo: qualificarsi e festeggiare con i tifosi.