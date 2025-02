Notte amara. Non basta Dovbyk, il Milan va: Roma fuori dalla Coppa ai quarti

LEGGO (F. BALZANI) - Fuori dalla Coppa Italia e con una doppia legge che quest'anno non abbandona la Roma: il gol dell'ex e l'incapacità di vincere gare importanti in trasferta. La squadra di Ranieri ne prende tre a San Siro e permette al Milan di mettersi comodo in semifinale in attesa di Inter o Lazio. A punire i giallorossi, come detto, ci pensa il solito ex. Dopo Spinazzola, Bove, Zaniolo e Lukaku è stato il turno di Tammy Abraham autore di una doppietta che ha messo in mostra tutti i limiti della difesa giallorossa. L'inglese ha ringraziato Ndicka sul primo gol segnato di testa senza alcuna pressione. Poi ad addormentarsi è stato Celik che ha spianato la strada per il raddoppio. In mezzo la Roma aveva avuto le occasioni per pareggiare prima con la traversa di Pisilli poi con Dybala che ha trovato due interventi di Maignan. Nella ripresa Ranieri ha cambiato modulo e uomini. E proprio Dovbyk, appena entrato, ha trovato il gol della bandiera su cross di Angelino. Ma è solo una fiammata. La Roma infatti ci ha provato con poca convinzione e il Milan ha preso campo ottenendo il tris col neo acquisto Joao Felix (quando prendi quelli buoni la differenza si vede) che sfrutta un'altra prateria stavolta concessa da Rensch. Il 2-3 arriverebbe con un autogol di Reijnders su cross di Dovbyk, ma il Var annulla per un fuorigioco millimetrico. Poi è Pellegrini a sprecare un'occasione d'oro sparando a lato da ottima posizione. Finisce con la festa rossonera e con l'ennesima delusione stagionale per i tifosi della Roma a cui ora resta l'Europa League come obiettivo concreto. «Mi viene da ridere quando dicono che dobbiamo vincere le coppe. Vi ricordate quando sono arrivato come stava questa squadra? Facciamo le cose con calma. Il Milan ha una qualità incredibile e noi ci abbiamo provato. Dovevamo sbagliare meno, ma vi ricordo che da quando ci sono la squadra sarebbe quarta. Vuol dire che stiamo migliorando», le parole di Ranieri.