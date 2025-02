Non è solo buon senso: Ranieri grande tecnico moderno

[...] Dove sarebbe la Roma se, al posto di De Rossi, fosse arrivato subito Ranieri? [...] Nel calcio che tutto discute, esistono ancora alcuni dati oggettivi. [...] E quello che è successo, sta succedendo, dall'arrivo di Claudio Ranieri, è sotto gli occhi di tutti. Un ritmo da Champions, e non è un modo di dire, perché solo Napoli, Inter e Atalanta sono riusciti a fare poco di più. Senza contare le difficoltà con cui ha dovuto fare i conti all'inizio. [...] In meno di 100 giorni, Ranieri è riuscito a trasferire la sua credibilità a un ambiente che faticava terribilmente a riconoscersi.

Con lui si è rivisto Hummels, Angelino ha ripreso il suo ruolo, è stato rilanciato Paredes, Dybala ha cominciato a giocare con una continuità sconosciuta e a Parma - per venire all'attualità - anche Soulé si è finalmente mostrato per quello che è. [...] Ranieri ha messo tutta la sua credibilità, tutte le sue conoscenze, al servizio della sua Roma. [...] Perché nel mondo delle catene, delle ripartenze, delle linee di passaggio, quello che conta realmente si può riassumere in tre concetti fondamentali. [...] Occupazione e copertura degli spazi, velocità di pensiero e capacità di ragionare in verticale. [...]

(gasport - A. Vocalelli)