Non è mai finita se gioca la Roma

Sfruttare la zona giallorossa è ormai una specialità: Ranieri dà il benvenuto nel club ad Angelino, autore del pareggio contro il Napoli al minuto 92. E' il gol numero 28 che la Roma segna dal novantesimo in poi negli ultimi cinque campionati. [...] Magari Ranieri ha guardato anche questa statistica, oltre a quella virtuosa che riguarda l'ultima mezz'ora del Napoli, quando ha deciso di calare sulla partita gli assi Dybala, Saelemaekers, Paredes e Dovbyk nel secondo tempo. [...]

Se una squadra "lotta fino alla fine e non molla mai", alle volte riesce a raddrizzare o indirizzare un risultato all'ultimo assalto. [...] Il migliore nella disciplina dei gol tardivi è Stephan El Shaarawy, che spesso subentra e di conseguenza conclude le partite. [...] Proprio domenica è stato omaggiato dalla Tribuna Tevere con uno striscione che gli ricordava le 300 presenze (raggiunte in precedenza) con la Roma. Le sue reti dal 90' in poi sono state ben 7, tutte concentrate nei due anni e mezzo di gestione Mourinho. [...] Gli scossoni finali sono una delle emozioni più forti del calcio. E così Ranieri sarebbe ben felice se la Roma continuasse a raggiungere gli obiettivi anche così. [...]

(corsport)