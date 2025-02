Nesta, aria di derby: "Sento molto le sfide contro i giallorossi"

I sentimenti, la rivalità da derby, il desiderio di invertire il trend. Questa sera il Monza affronterà la Roma di Ranieri all'Olimpico chiudendo una settimana in cui Alessandro Nesta ha provato a lavorare sulla psicologia dei giocatori per convincerli che il destino non è già scritto. [...] Per l'allenatore la sfida con i giallorossi non sarà mai banale. «Sono entrato nella Lazio a otto anni, sono cresciuto con i derby. Ho giocato anche quelli di Milano, ma in tranquillità. A Roma è un'altra cosa, il calcio è molto importante, non solo uno sport. Si vive anche di passato e questo mi piace. Sento molto questa partita». [...]

(corsera)