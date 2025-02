Nessuno vola come la Roma. E ora Ranieri sogna l’Europa

“Il secondo tempo di Como mi ha scioccato, non voglio più vedere quella Roma lì”. Era il 15 dicembre scorso e Claudio Ranieri masticava amaro, subito dopo la sconfitta per 2-0 in casa dei lariani. Da quel pomeriggio ad oggi sono passati esattamente 73 giorni, quasi due mesi e mezzo. Eppure sembra tutta un’altra era, quasi come se fossero due Rome totalmente diverse tra di loro. Quella era una squadra che faticava ancora a togliersi di dosso le tossine negative dell’esperienza Juric, questa è un gruppo che vola spedito verso mete inaspettate, considerando – appunto – che in quel periodo lì si parlava di una Roma in lotta per la zona salvezza. Ed invece oggi lo scenario è completamente diverso, con i giallorossi tornati a ridosso della zona che porta alle coppe europee. (...) In queste dieci gare, infatti, i giallorossi hanno portato a casa 7 vittorie e tre pareggi, per un totale di 24 punti su 30. E considerando che i pareggi sono arrivati contro Milan e Bologna fuori casa e Napoli all’Olimpico, a conti fatti si può essere ancora più soddisfatti. Nello stesso arco temporale nessuno in Italia ha infatti fatto meglio della Roma. (...) Il lavoro di Ranieri è eccezionale e può diventarlo ancora di più se si butta un occhio al calendari: Como in casa, Empoli fuori, Cagliari in casa e Lecce fuori. Insomma, a fine marzo e prima del tour de force finale, la Roma potrebbe trovarsi in una situazione di classifica ancora più interessante di quella attuale. Ed allora l’imperativo è continuare così e centrare domenica l’undicesimo risultato utile consecutivo. (...)

(gasport)