Nelle ultime 8 giornate Ranieri sarebbe 3° in classifica

Una striscia di 8 partite utili che non capitava da 3 anni, gennaio-aprile 2022, dai tempi di Mourinho (allora furono 12). Dopo il ko per 2-0 subito a Como la Roma era 12a appena 2 punti sopra la Serie B, poi non ha più perso: 5 vittorie e 3 pareggi cominciando da un 5-0 proprio contro il Parma, l'avversaria di stasera. [...] In 8 giornate solo le 2 squadre che si stanno giocando lo scudetto, Napoli e Inter, hanno fatto meglio conquistando 20 punti contro i 18 giallorossi. Tutte le altre ne hanno fatti meno della Roma, quelle in lotta per l'Europa: 15 Juventus e Milan, 14 la Lazio, 13 Atalanta e Bologna. [...]

(Corsera)