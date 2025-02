Nella casa dei "draghi" mille lupi sugli spalti

Tra le sponde del Rio Douro e poco distante dai colori caldi delle vie centrali di Oporto, sorge l'Estadio do Dragao, la casa dei "Dragoni", l'impianto dove questa sera il Porto di Anselmi proverà a render la vita difficile alla Roma nel playoff di andata di Europa League. [...] Una vera e propria bestia nera nella storia della Roma, perché qui i giallorossi non hanno mai trovato il successo: due le sconfitte e un pareggio nei tre precedenti, risultati che non andrebbero di certo a precludere la qualificazione agli ottavi ma che obbligherebbero la Roma all'ennesima remuntada casalinga.

Per sfatare quindi il tabù legato allo stadio lusitano e continuare a combattere il mal di trasferta, Dybala e compagni potranno comunque fare affidamento su circa mille tifosi che tra ieri pomeriggio e questa mattinata raggiungeranno il Portogallo. [...] Tutto questo per non lasciare mai sola mai la Roma in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Su indicazione delle istituzioni politiche locali portoghesi, il fan meeting point consigliato per tutti i tifosi romanisti si troverà nella zona centrale di Ribeira. [...] Da Ribeira, poi, i tifosi giallorossi potranno recarsi allo Stadio con la metropolitana (la fermata è proprio "Estadio Do Dragao") oppure a bordo di autobus pubblici. [...]

(il Romanista)