Missione Roma, niente scherzi contro il Porto: ottavi nel mirino. Giocano i top

Bisogna vincere. A Porto la Roma avrebbe meritato la vittoria, ma, si è lasciata recuperare a causa di alcuni errori. Sulla carta i portoghesi sono inferiori, però, nessuno dei giocatori di Anselmi è venuto qui in gita. [...] Il Porto sta vivendo una stagione travagliata, così come la Roma che però ha saputo rialzarsi grazie a Claudio Ranieri. [...] Stasera anche la lettura da parte del tecnico dalla panchina sarà essenziale poiché non si possono sbagliare i cambi o atteggiamento. [...]

Per questo Ranieri sembra volersi affidare ancora a Paredes e a Hummels. Il recupero di Paulo Dybala aiuterà la fluidità del gioco. Sulla destra ci sarà El Shaarawy, mentre in attacco Dovbyk cerca un gol che manca da ottobre in Europa. [...]

(gasport)