Missione Porto: in ballo c'è il futuro

È uno spareggio per il futuro. La Roma non si sta giocando solo l'accesso ad un ottavo di Europa League. Il discorso è incentrato anche sull'aspetto economico, poiché eliminare il Porto frutta denaro. [...]

L'unica strada per aumentare i ricavi, infatti, è andare il più avanti possibile nella competizione. Già il solo accesso agli ottavi, garantirebbe 1,7 milioni di premio UEFA, un altro sold out e la quota di market pool da dividere con la Lazio. [...] Il Porto sta vivendo un momento critico e non sarà facile eliminarlo. I portoghesi, poi, sono una condanna che parte dalla stagione 1981/1982 e al Do Dragao i giallorossi non hanno mai vinto. [...] Come contro l'Eintracht, rivedremo il canonico 11 titolare con Hummels, Paredes, Saelemaekers e uno tra Pellegrini e Pisilli. [...]

(corsport)