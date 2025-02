Mille tifosi a Oporto con la squadra

In casa e in trasferta la Roma non è mai sola. E non è certo una novità, ma è pur sempre una notizia positiva per la squadra, Ranieri, la società e naturalmente per gli stessi tifosi che si vedranno rappresentati al do Dragão da circa mille romanisti che hanno scelto di sostenere la squadra in Portogallo nonostante le tante difficoltà della trasferta. Sia in termini economici, perché i prezzi dei vali sono aumentati e non poco proprio in virtù dell’evento sportivo, sia in termini logistici visto che per i tifosi non sarà passibile partire subito dopo la partita per l’assenza di aerei in tarda serata. Gli ostacoli non hanno spinto i tifosi a rinunciare, la Roma lotterà in campo anche per loro. (...)

(corsport)