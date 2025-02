Milan sono pronto. Ufficiale Gimenez: "Per me è un sogno". Debutta con la Roma

[...] Ieri Santiago Gimenez, poco prima di essere ufficializzato come nuovo calciatore rossonero con un comunicato nel primo pomeriggio, ha conosciuto per la prima volta i campi di Milanello. Allenamento personalizzato. [...] Le risposte, però, sono state subito positive e oggi il centravanti messicano con passaporto italiano farà la sua prima seduta coi nuovi compagni. [...] Domani contro la Roma in Coppa Italia, se tutto va come previsto, Gimenez non guarderà giocare gli altri, ma sarà protagonista in prima persona. Dal 1' o a gara in corso, i tifosi rossoneri lo vedranno debuttare con la maglia numero 7 indossata sino a pochi giorni fa da Alvaro Morata. [...]

Il Milan ha sborsato circa 30 milioni più bonus per strapparlo al Feyenoord, club con il quale Gimenez si è affermato in fretta in Olanda e in Europa. [...] Ora toccherà alla Roma saggiare le sue doti di centravanti letale nel quarto di Coppa Italia. L'ultimo attaccante rossonero a debuttare in un quarto di Coppa Italia fu Kris Piatek, contro il Napoli nel 2019. Il polacco ne segnò subito due, ma dopo un inizio folgorante, la sua avventura al Milan fu avara di soddisfazioni. Gimenez s'immagina un percorso decisamente migliore. [...]

(gasport)