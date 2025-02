MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano i titolari, ballotaggio Rensch-Celik

Questa sera alle 21:00, a San Siro, la Roma sarà impegnata nel quarto di Coppa Italia contro il rinnovato Milan di Sergio Conceicao. Claudio Ranieri punta molto alla competizione e, visto il turnover fatto domenica contro il Napoli, i titolari hanno potuto riposare. Per il match di Milano, quindi, riecco la canonica difesa a 3 composta da Ndicka, Hummels e uno tra Rensch e Celik per sostituire lo squalificato Mancini. In mezzo al campo confermati Angelino e Kone, con Paredes e Saelemaekers a completare il reparto. Davanti spazio al trio Dybala, Pellegrini e Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala.

TUTTOSPORT - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka, Angelino; Koné, Paredes, Pisilli; Pellegrini, Dovbyk; Dybala.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka, Angelino; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pellegrini; Dybala, Dovbyk.