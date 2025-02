Mezza Roma si riposa, Soulé la manda in orbita

Claudio Ranieri non poteva chiedere di meglio dalla partita tra Parma e Roma. Ieri è arrivata la terza vittoria di fila in trasferta, è il nono risultato utile in campionato e i titolari si sono riposati in vista del playoff di ritorno di Europa League. [...] La partita è stata decisa al 31' del primo tempo, quando Soulé viene sgambettato da Giovanni Leoni poco fuori l'area di rigore, punizione e rosso. L'argentino insacca il pallone all'incrocio dei pali e fa 0-1. Nella ripresa la Roma non chiude la partita ma i giallorossi non rischiano mai. [...] Giovedì sera torneranno i titolari, ma sulle riserve si può stare più tranquilli.

(corsera)