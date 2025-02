Marmol, servono 10 milioni. Se Paredes va, idea Jorginho

Entra nel vivo la trattativa con il Las Palmas per Mika Marmol. È lui l'obiettivo per rinforzare la difesa dopo il passaggio di Hermoso al Bayer. Ghisolfi ha riavviato i contatti con l'entourage del giocatore che gradisce la destinazione. [...] Il Las Palmas vuole che venga pagata in un'unica soluzione la clausola rescissoria di 10 milioni (il 50% andrà al Barça) e lo stesso messaggio è stato recapitato al Siviglia. La Roma vorrebbe spendere di meno e ha provato a inserire nell'operazione anche Dahl. [...] Gli ultimi giorni di mercato saranno bollenti anche per il caso Paredes. Leandro vuole tornare al Boca Juniors e vorrebbe farlo subito. La Roma non ha ancora ricevuto nessuna offerta [...] Riquelme ha messo sul piatto un 1 milione all'anno. Una cifra considerata ancora troppo bassa e ha chiesto uno sforzo economico per arrivare a farlo guadagnare almeno quanto Cavani (2). [...] Un addio complicherebbe i piani della Roma che ha tre giorni per trovare il sostituto. Difficile arrivare a Casemiro, in lizza c'è sempre Reitz. Effettuato un sondaggio per Jorginho che piace anche al Flamengo [...]

(Il Messaggero)