Marmol, manca ancora l'intesa. Per Soulé c'è l'ipotesi Fulham

Niente fumata bianca. Anzi, forse le cose si sono anche complicate un po'. Insomma, a tre soli giorni dalla fine del mercato la Roma è ancora senza il difensore centrale che serve per andare a coprire il buco lasciato da Hermoso (da ieri è ufficiale il suo passaggio in prestito al Bayer Leverkusen). Florent Ghisolfi ieri ha avuto un altro confronto con l'agente di Mika Marmol, lo spagnolo del Las Palmas individuato da tempo per rinforzare la linea difensiva giallorossa. Niente di fatto, ci si riproverà oggi [...] Ieri Ghisolfi ha offerto al Las Palmas il giovane Dahl, più un conguaglio di circa 6 milioni. Un modo come un altro per arrivare alla valutazione di 10 milioni [...] Ed infatti il club iberico ha risposto di no all'offerta giallorossa, spiegando che per cedere Marmol vuole solo soldi e non contropartite tecniche. Ghisolfi tornerà alla carica oggi, dopo esserci confrontato con la società. [...] E intanto dall'Inghilterra c'è anche chi ha messo gli occhi su Matias Soulé, l'argentino che è stato il secondo colpo (dopo Dovbyk) più costoso del mercato estivo [...] Nel presente, però, per lui sembra esserci poco spazio e il prestito oneroso proposto dal Fulham permetterebbe alla Roma di abbassare i costi della sua operazione. A Trigoria non hanno chiuso all'ipotesi, vedremo se tra oggi e domani ci sarà un accordo in merito. [...] Infine Paredes, voglioso di tornare al Boca, che però è fermo a un'offerta di 1,2 milioni di euro come ingaggio. "La decisione finale spetta a lui", ha detto ieri il ct argentino Scaloni. In caso, per la Roma è pronto un indennizzo da 5 milioni.

(Gasport)