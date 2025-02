Maratona, Roma-Cagliari a rischio la data del 16 marzo

ILROMANISTA.EU (G. FASAN) - Domenica 16 marzo, save the date: Run30 Rome Marathon dalle 8.30 del mattino da sud a nord nel cuore della Capitale e Roma-Cagliari della 29ª giornata di campionato di Serie A allo stadio Olimpico alle ore 15. Ma sono due eventi compatibili con la maratona che passerà dentro il parco del Foro Italico? Si prevede che i runner più lenti possano raggiungere la zona dello stadio intorno alle 11.30 (l’Olimpico è già di pertinenza della società giallorossa dal giorno prima per gli allestimenti). A creare disagi ci sarebbero le chiusure delle strade limitrofe e il discorso parcheggi. C’è da credere che a Trigoria siano rimasti stupiti dell’orario delle 15 - e non le 18 o le 20.45. [...] Di lunedì non si può giocare perché inizia la sosta FIFA né la Lega può derogare agli slot delle partite di cartello (alle 18 si gioca Fiorentina-Juventus e alle 20.45 Atalanta-Inter) che non prevedono contemporaneità e l’ipotesi di slittamento alle 18.

[...] Una finestra sarebbe disponibile il 2 aprile (tra Lecce-Roma del 30 marzo e Roma-Juventus del 6 aprile), cioè quando si disputeranno le semifinali di Coppa Italia che non vedono impegnati giallorossi e rossoblù. [...]

