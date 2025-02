Mancini: "Soulé può diventare un campione, l'arrivo di Ranieri lo ha aiutato dal punto di vista mentale. Deve giocare il più possibile con Dybala"

GASPORT - Amantino Mancini, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e si è soffermato su Matias Soulé. Ecco le sue dichiarazioni.

Soulé può davvero diventare un campione?

“Credo di sì. Ha qualità ed è giovane e poi sono pochi ormai i giocatori che puntano l’uomo e creano superiorità numerica. Può diventare molto importante per la Roma. Di sicuro ha un grandissimo potenziale, basta avere pazienza e non giudicarlo per una partita sbagliata”. [...]

Che ruolo ha avuto Ranieri nella crescita del ragazzo? Può giocare con Dybala o è un’alternativa?

“L’arrivo di un allenatore esperto come Ranieri ha aiutato Soulé da un punto di vista mentale. Ha lavorato sulla concentrazione e lo sta facendo crescere come calciatore e come uomo. Il mister ha riportato serenità un po’ a tutti e ha capito come gestirlo. Matias e Paulo non solo possono giocare insieme, ma devono farlo il più possibile. Sono due giocatori con una qualità superiore alla media, più giocano insieme meglio è per la Roma”.