Mancini non preoccupa, ok Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La vittoria contro il Parma ha dato ulteriore energia alla Roma, che tra pochi giorni si giocherà in casa l'accesso agli ottavi di Europa League contro il Porto. I giallorossi potranno contare nuovamente su Dybala, rimasto a riposo ieri dopo il colpo subito da Varela nella gara d'andata. Da valutare le condizione di Mancini, che ha accusato una botta al malleolo nel primo tempo di ieri al Tardini. [...] Il tecnico non ha inoltre escluso una maglia da titolare per Hummels, mentre per squalifica saranno sicuramente assenti Saelemaekers e Cristante. Oggi giorni libero, domani la ripresa.