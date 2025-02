L'uomo contro le maledizioni

È un nuovo momento della verità per la Roma. Claudio Ranieri ha rovesciato l'andamento

fallimentare della stagione: ha ottenuto risultati, ha spezzato la maledizione delle sconfitte in trasferta, ha raggiunto gli ottavi in una Coppa europea. Non sono risultati piccoli, per come aveva trovato la squadra e la società al suo arrivo, ma oggi è come se dovessimo ricominciare, per un buon finale di stagione. Bisogna fare punti per continuare a salire in Campionato e i risultati delle altre in questa giornata sono favorevoli, se guardiamo a Fiorentina, Milan e Bologna. [...]

I calcoli e le date confermano la difficoltà del periodo, ma dicono anche che oggi una vittoria all'Olimpico è obbligatoria. Per fortuna il nostro timoniere è uomo di sostanza: ha dimostrato che, nonostante i gravissimi errori iniziali, non era solo un problema di uomini, ma soprattutto di clima e di spirito di squadra. [...]

Ora bisogna mettere a frutto tutto il suo lavoro e produrre i risultati necessari. Oggi il Monza cerca punti per la sopravvivenza, ma la Roma non si può fermare: l'Olimpico merita un'altra vittoria.

(Il Messaggero - P. Liguori)