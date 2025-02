L'ora di Dovbyk

Deve essere la notte di Artem Dovbyk. La Roma contro il Porto ha necessità di vincere e a segnare deve essere proprio lui. Domani sarà compito dell'ucraino prendersi la squadra in mano e portarla agli ottavi. [...] Quello che è stato fino ad ora non conta più, ciò che importa è solo cosa accadrà domani in Europa League, con il gol che all'ex Girona manca dalla partita contro la Dinamo Kiev. [...]

In totale Dovbyk ha raccolto 13 gol in 33 presenze, numeri convincenti per chiunque, ma, il problema Artem a Roma c'è. [...] Lui, però, è uomo d'area e per rendere al meglio, ha bisogno di essere servito in profondità negli ultimi 20 metri. [...] L'importante è vederlo esultare domani sera. Non lo vedremo mai sgolarsi per festeggiare una rete, Artem è diverso. Per lui l'unica cosa che conta è segnare, quello che poi a Ranieri servirebbe domani sera.

(Il Messaggero)