Lo stile Ranieri: calcio sincero e sostanza pura

Sir Claudio, cioè l'allenatore più sottovalutato d'Italia. Pochi lo inserirebbero tra i tecnici top, ma lo è. Non solo per il trionfo con il Leicester, ma per una serie di traguardi che non regalano trofei. Come arrivare a Cagliari, riportarla dalla C1 alla Serie A e farla stabilmente rimanere. [...] Ranieri è stato uno dei primi ad andare all'estero e, ha da subito ottenuto stima e successi. [...] Dal punto di vista tecnico, non risulta schierato. Infatti, non si può inserirlo né fra i giochisti e né fra i risultatisti, non è un teorico della difesa a 5 né del pressing alto o del possesso palla. Non è colpa sua se ha un calcio onesto, sincero e che non si appoggia a teorizzazioni. [...] Ben pochi ricordano le sue sparate in conferenza stampa, ma, l'allenatore della Roma parla ancora di calcio vero, oltre a riempire l'evento con ottimismo, battute divertenti o accettazione della superiorità dell'avversario. Questi sono i veri fuoriclasse in panchina.

(gasport)