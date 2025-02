Lista UEFA, sono fuori Salah e Gourna: ma il francese è pronto per Venezia

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, sono due gli obiettivi stagionali della Roma: cercare di recuperare più posizioni possibili in Serie A e andare avanti in Europa League. I playoff contro il Porto si avvicinano e il club ha da poco ufficializzato la nuova lista UEFA. Tre i cambi effettuati: Gollini per Ryan, Nelsson per Hermoso e Rensch per Le Fée. Restano quindi fuori Gourna-Douath e Salah-Eddine. I due ragazzi avranno però sicuramente spazio in campionato. Ranieri ha scelto l'ex Ajax per la sua duttilità. [...] La Roma non ha investito per il vice Dovbyk e vedendo la gara di San Siro, qualche rimpianto resta. [...]

Domenica alle 12:30, la Roma si troverà davanti il Venezia di Eusebio Di Francesco. In difesa tornerà Mancini, mentre, non ci sarà Koné. Scalpitano dunque i nuovi acqusiti. Hummels va verso un turno di riposo in vista del match contro il Porto. Ranieri potrebbe dunque riproporre la difesa a 4 con Salah-Eddine pronto a far rifiatare Angelino, mentre Rensch sarà schierato a destra. Spera di esordire anche Gourna-Douath. Anche Paredes può finire in panchina. [...] In avanti ci sarà Dovbyk e non Shomurodov, Soulé pronto a sostituire Dybala. [...]

