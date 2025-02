L'ironia di Ranieri: "Il mio successore? Attenti che alla fine vi farò uno scherzo"

"Il nuovo allenatore? Alla fine vi farò lo scherzo". La domanda su chi sarà il prossimo tecnico della Roma è una tassa che Claudio Ranieri sa di dover pagare. [...] Per questo il tecnico di Testaccio a volte risponde seriamente, mentre altre usa l'ironia. Alla vigilia della gara col Venezia ha scelto di lasciare in sospeso il discorso, alludendo come aveva già fatto in passato, ad una sua possibile permanenza. "Qual è lo scherzo? Avete capito", ha detto ai giornalisti. [...] Poi, tornando serio: "Deciderò io".

Claudio Ranieri ha parlato anche del mercato di gennaio e delle difficoltà ad operare rispettando i vincoli del Fair Play finanziario: "Sono soddisfatto - ha chiarito l'allenatore della Roma - di quello che è stato fatto. I Friedkin possono acquistare calciatori da 100 milioni ma poi bisogna pagargli lo stipendio, invece noi dobbiamo abbassare il monte ingaggi per non essere esclusi dalle coppe europee. Abbiamo difficoltà a operare sul mercato italiano". [...]

(corsera)