Lippi: "Incantato da Ranieri, ha una passione estrema. La Roma gli ha dato entusiasmo e lui è entrato dentro la squadra"

GASPORT - Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell'Italia e Campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul lavoro di Claudio Ranieri alla Roma. Ecco le sue parole: "Ranieri mi incanta. Quanti anni ha? Settantatré, appena tre in meno di me. Ha una passione estrema che lo spinge. Aveva smesso ma la Roma gli ha dato entusiasmo. E lui è entrato dentro la Roma e dentro la squadra. Gli faccio i miei complimenti".