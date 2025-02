L’ipotesi 5 derby in 48 giorni è come un allarme asteroide

[...] Cinque Roma-Lazio in 48 giorni sarebbe roba da Guinnes dei primati. La dose consigliata (due stracittadine stagionali) verrebbe infatti triplicata e, con quello già giocato il 5 gennaio, la stagione andrebbe in archivio con sei faccia a faccia, vale a dire la quantità che doveva bastare fino alla stagione 2026/27. Rischio overdose altissimo. [...] Per deviarne la rotta c’è solo una possibilità: sparare all’asteroide con i “razzi gufo”. Saranno le batterie laziali a poter aprire il fuoco per prime: mercoledì “tifando” Milan nel quarto di Coppa Italia; in caso di fallimento, avrebbero altre due cartucce da puntare sul Porto il 13 e il 20. Il 21 febbraio, invece, fuoco congiunto sul sorteggio degli ottavi di EL. Ultima chance: gufata romanista su Inter-Lazio del 25. In caso di “successo” sotto al polverone rimarrebbe solo, ineluttabile, la sfida di campionato del 13 aprile (o dintorni) e sembrerebbe una passeggiata di salute.

(Il Messaggero)