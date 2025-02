L'effetto Mou ormai è finito: ora i Friedkin prendono riserve

Una volta stupivano il mondo con "José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma". Adesso provano a fare la stessa cosa, pur sapendo che non lo è, annunciando a poche ore dal gong finale di questa sessione di mercato invernale che il centrale difensivo che prenderà il posto di Hermoso, è il danese Victor Nelsson (prestito con diritto di riscatto), giocatore uscito dalle rotazioni del Galatasaray. [...] La realtà certifica che quattro anni dopo e un miliardo investito nella Roma dalla famiglia Friedkin, è cambiato tutto. A partire dalle ambizioni. [...]

Ci si deve aggrappare alla Roma di sor Claudio Ranieri. Capace, in poche settimane, di trasformare il colpevole obbrobrio juriciano, in un gruppo e in una formazione in grado di stoppare pure la marcia del Napoli di Conte che se a fine stagione non festeggerà il quarto scudetto dovrà riflettere con attenzione su quanto successo all'Olimpico domenica scorsa. Lo ha fatto, il sor Claudio, non avendo nessun pudore nel dirci che per lui contano le Coppe, italiana ed europea. [...] Solo così si può spiegare la formazione mandata in campo contro la capolista, con Dybala, Paredes, Pellegrini, Dovbyk, Saelemaekers e Hummels tutti inizialmente in panchina. [...] La partita è servita a capire che la Roma è capace di essere più profonda di quello che un po' tutti pensavamo, certo però che a cominciare da Ranieri si sperava che il mercato potesse garantire qualche cosa in più. [...]

(la Repubblica - P. Torri)