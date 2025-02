L'Athletic di Nico Williams vuole vincere il trofeo in casa

Evitato il derby europeo per la Roma. L'urna di Nyon ha messo di fronte a Dybala e compagnia di nuovo l'Athletic Club. L'andata all'Olimpico il 6 marzo alle 21, mentre il ritorno si giocherà a Bilbao il 13 alle 18.45. Le due squadre si erano già affrontate nella prima giornata della fase a gironi. La Roma ha finalmente invertito la rotta grazie a Claudio Ranieri che ha commentato così il sorteggio: «Una sfida affascinante, vogliamo fare di tutto per andare avanti». L'Athletic è quarto in campionato dove è imbattuto dal 6 ottobre.

(...) A settembre caos durante la partita per dei razzi lanciati dal settore ospiti verso la Tribuna Monte Mario. Quindici i tifosi identificati e 30mila euro di multa per il club.

La Roma nel 2025 è ancora imbattuta in campionato e ha perso solamente due partite stagionali (con Az Alkmaar e Milan). Celik negli ultimi giorni di mercato è stato ad un passo dal Fulham, ma il 'no' di Ranieri è stato decisivo per la sua permanenza. Respinte al mittente anche le offerte per Shomurodov e Soulé. (...) Ma ora serve continuità da parte di tutti. E la partita contro il Monza di lunedì sera è un banco di prova. C'è voglia di rivalsa dopo le polemiche dell'andata per il rigore non concesso all'87'.

Verso il forfait Dovbyk: l'infortunio all'adduttore destro non è grave, ma resta in dubbio. Ha voglia di tornare dall'Hummels che non scende in campo dal 5 febbraio contro il Milan. Spazio per Gourna-Douath e Salah-Eddine. Spera nell'esordio Gollini, ma per le decisioni finali di Ranieri è ancora presto.

(Il Messaggero)