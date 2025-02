La "vacanza" di Hummels e Paredes: tifosi furiosi

Da una parte la vecchia Roma che si riposa, dall'altra i nuovi pronti a esordire a Venezia. Domani al Penzo (ore 12.30) non ci saranno Hummels e Paredes. "Li ho mandati in vacanza, ma non perché hanno fatto male con il Milan", ha detto Ranieri ieri. Parole che non sono piaciute ai tifosi che tra disappunto e ironia hanno espresso il loro parere sui social. [...] Entrambi torneranno lunedì ad allenarsi. Una scelta per far ricaricare le energie mentali ai due giocatori. [...] A Venezia anche Saelemaekers, Dybala e Koné (squalificato) non giocheranno.

Può rifiatare Angelino che non ha saltato un minuto da inizio stagione. Scalpita Salah-Eddine che ieri si è presentato: "Mi hanno voluto i Friedkin. In Serie A posso crescere perché il campionato dove si difende meglio". [...] Sulla destra spazio a Rensch. Rebus in difesa. Mancini torna, con lui uno tra Nelsson e Ndicka. Ma in caso di difesa a 3 giocheranno insieme. Il ds del Venezia ha parlato del mancato arrivo di Shomurodov: "E' saltato tutto dopo il gol all'Eintracht".

(Il Messaggero)