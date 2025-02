La Uefa chiude parte della Nord. Tifosi, Venezia trasferta a rischio

Una multa di 30 mila euro e la chiusura parziale della curva Nord dell’Olimpico (settori 46 e 47) questa ieri la decisione della Uefa in seguito ai disordini dell’ultima gara di Europa League con i tifosi dell’Eintracht Francoforte. (...) Trasferta a rischio, invece, domenica a Venezia: l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha proposto il divieto per i tifosi giallorossi e per quelli dell’Udinese a Napoli. La ragione sta nel gemellaggio tra tifosi di Roma e Udinese e nell’alto rischio scontri in entrambe le partite, soprattutto con i tifosi del Venezia dopo l’assalto al treno, domenica scorsa, da parte di ultrà dell’Udinese e del Salisburgo.

(corsera)