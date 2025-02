La stangata DAZN: i tedeschi si incazzano, i francesi pure (da noi, invece, tutto bene)

Io non so se il Codacons, l'Associazione per la tutela dei consumatori, avrà il tempo di buttare un occhio anche là dove eventuali denunce non strappano titoli sui giornali e inviti nei talk show in tv. Sarebbe il caso visto che in ballo ci sono i diritti di milioni di italiani appassionati di calcio che sono abbonati a DAZN. L'associazione si interessasse a quello che sta succedendo in Germania dove la Federazione delle Organizzazioni dei consumatori, ha intrapreso una class action invitando tutti i tedeschi a spalleggiarla contro DAZN, di cui contesta gli esagerati aumento dei costi degli abbonamenti. [...] Il costo mensile è passato da 11,99 a 29,99: il triplo. Da noi il prezzo medio è ancora più alto e la politica della piattaforma è stata identica. Secondo Jutta Gurkmann, l'aumento del prezzo è stato operato senza il consenso degli utenti e sarebbe un fatto illecito. Il comportamento di DAZN, quindi, avrebbe leso i diritti dei suoi abbonati. [...] Anche in Francia la situazione è arrivata al collasso. Entro dicembre 2025, la piattaforma aveva promesso di raggiungere il milione e mezzo di abbonati e, in caso di mancata riuscita, la Lega francese avrebbe avuto il diritto di far decadere e rendere nullo il contratto. Siamo a febbraio e gli abbonati francesi raggiungono a malapena il mezzo milione. E cosa sta facendo DAZN? Sta dando la colpa alla Lega, colpevole di non aver fatto abbastanza per combattere la pirateria. [...]