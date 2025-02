La sfida al Porto vale la stagione

LEGGO (F. BALZANI) - Proseguire in Europa per salvare la stagione e aumentare quei ricavi necessari per sperare in un mercato migliore. Domani sera a Porto la Roma di Ranieri si gioca una bella fetta di stagione. E lo farà nello stadio che l'ha vista per l'ultima volta in Champions nell'ormai lontano 6 marzo 2019. Un digiuno di sei anni che ha gravato oltremodo sulle ambizioni dei Friedkin e che certifica il fallimento tecnico di un club chiamato all'ennesima rivoluzione in estate. Ben diverso nelle ultime stagioni è stato il cammino nelle coppe che ha visto la Roma qualificarsi per 5 volte su 7 in semifinale. Due volte (con Mourinho) i giallorossi sono arrivati anche in finale. Dove spera di arrivare anche Ranieri che domani punterà sui cosiddetti "re di coppe" per mettere un timbro sul passaggio agli ottavi e portare a casa 1,7 milioni e la possibilità di incrociare la Lazio. Spazio a quei giocatori che conoscono il peso di certe sfide ad eliminazione diretta. Sono nove i senatori che hanno giocato almeno una finale internazionale in carriera. Cinque di loro partiranno titolari: i campioni del mondo Hummels, Paredes e Dybala oltre a Mancini e Ndicka. In dubbio ancora una volta Pellegrini, il capitano che ha disputato più finali nella storia giallorossa. Lorenzo si gioca un posto con Pisilli.