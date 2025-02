La Roma tiene Paredes e Soulé. Zalewski all’Inter in prestito

Dopo l’Europa League e prima dei quarti di finale di Coppa Italia – mercoledì sera contro il Milan a San Siro in gara secca – la gara di stasera contro il Napolicapolista (ore 20.45, diretta tv su Dazn) per qualcuno potrebbe essere la meno importante nella settimana della Roma. Eppure, davanti agli oltre 60 mila dell’Olimpico, Ranieri e la squadra non possono permettersi brutte figure. Per questo il tecnico giallorosso difficilmente riproporrà un ampio turnover, come aveva fatto domenica scorsa a Udine dopo la trasferta ad Alkmaar, ma limiterà i cambi di formazione a un calciatore per reparto. [...] Nella lista dei convocati non figura Nicola Zalewski, in procinto di trasferirsi all’Interdopo aver rinnovato il contratto in scadenza con la Roma. Già fissate le visite mediche, l’Interpagherà ai giallorossi 600 mila euro per il prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto a giugno è fissato a circa 6.5 milioni di euro. La priorità resta l’arrivo di un difensore centrale, considerando che, dopo la partenza di Hermoso, a Ranieri ne sono rimasti solo tre di ruolo. I prescelto di Ghisolfi à Mika Marmol del Las Palmas, ma l’intesa è ancora distante: la richiesta del club per il difensore centrale classe 2001 è di 10 milioni, cioè il valore della clausola. L’offerta della Roma, che è pronta ad inserire nella trattativa il cartellino di Dahl (che piace anche al Besiktas), è ancora lontana da quella cifra. Piacciono l’italo-argentino Di Cesare del Racing e Bertola dello Spezia, monitorato pure Van Den Boschdell’Anversa. Offerta del Fulham per Soulé, ma Ranieri ha bloccato tutto, così come per Shomurodov e Paredes. Il club inglese ha fatto anche una proposta per Celik: prestito con obbligo di riscatto. Anche in questo caso, la decisione finale spetta al tecnico giallorosso.

(Corsera)