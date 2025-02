La Roma sorride: Dybala guiderà l'assalto al Porto. Arbitro, scelto Letexier

Lo aveva annunciato Ranieri dopo la partita contro il Parma che Paulo Dybala avrebbe giocato domani, ieri è arrivata la conferma. L'argentino ha smaltito l'infortunio al ginocchio ed ha svolto la seduta di allenamento in gruppo. [...] Un'ottima notizia per Claudio Ranieri che ha recuperato anche Devyne Rensch. [...] La Joya, contro il Porto, tenterà di trovare il suo primo gol in Europa League, fino ad ora il suo score conta solo un assist. [...] In vista di domani, Ranieri dovrà sciogliere solo alcuni dubbi. Con il rientro di Hummels dal 1', Celik potrebbe andare a sostituire lo squalificato Saelemaekers. La scelta è tra il turco, Rensch ed El Shaarawy, che però è già in ballottaggio per un posto sulla trequarti. Insieme a Dovbyk e Dybala, infatti, il Faraone potrebbe essere preferito a Pellegrini. [...]

Dopo le polemiche dell'andata, c'era curiosità riguardo alla designazione arbitrale e la risposta è arrivata con Francois Letexier, considerato un arbitro di primissima fascia. Ha diretto la finale degli Europei tra Inghilterra e Spagna e non solo. [...] Occhio però al giallo, i diffidati in casa Roma sono ben 5: Hummels, Paredes, Celik, Baldanzi e Koné.

(corsera)