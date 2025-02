La Roma si diverte: Europa a un passo

[...] D'ora in avanti chi ambisce ad un posto nella prossima Europa League dovrà fare i conti con la squadra di Ranieri che ieri si è sbarazzata 4-0 del Monza. [...] Il successo contro il Monza, benché non rimarrà negli annali, consolida la serie positiva di 10 gare utili consecutive (7 vittorie e 3 pari), conferma i giallorossi come la miglior squadra nel 2025 [...] e li riporta soprattutto a -2 dal sesto posto e a -7 dal quinto. [...] Anche in una serata dove Ranieri ha preferito concedere un turno di riposo almeno dal via a Paredes, Koné, Pellegrini e Dybala [...] ha sciorinato un calcio piacevole impreziosito dalla perla di Saelemaekers sull'1-0, dalle solite sgroppate dell'infaticabile Angelino, dal brio dei due peperini Soulé-Baldanzi e da una difesa che ha rivisto Ndicka ai suoi livelli e Hummels tornare a giocare dopo sei gare. [...]

Sono piaciuti soprattutto Soulé e Shomurodov. L'argentino perché dopo la magia di Parma è sembrato giocare più leggero di testa e chissà se ha finalmente capito che un assist può essere bello quanto un gol su punizione; l'uzbeko perché non è il centravanti dei sogni di nessuno ma con l'impegno e il lavoro per la squadra regala quel briciolo di simpatia a chi lo guarda e a chi è chiamato a giudicarlo. [...] Con gli inserimento nell'ultima mezz'ora di Dybala e Paredes, i giallorossi hanno trovato anche il tris con Angelino, il terzo gol nelle ultime 8 gare, e il poker con Cristante (assist di Paulo). [...] Il calcio è molto più semplice di quello che alcuni vogliono far sembrare. Per informazioni chiedere a Tinkerman.

(Il Messaggero)