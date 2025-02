La Roma rivince con Joya. Dybala è implacabile. Il Venezia cade ancora

Il dettaglio determinante è quello che Angelino sottrae a Marcandalli. La Roma non incanta, ma riempie il tempo con determinazione, solidità intensità, concentrazione, e vince la seconda volta consecutiva in trasferta, ottenendo l'ottavo risultato utile consecutivo. [...]

Ranieri si tutela in vista del turno di coppa e continua a ruotare, ma non rinuncia a Dybala, che arretra, si prende il pallone e lo smista, e realizza perfettamente il rigore che vale tre punti. Dal dischetto non sbaglia mai: 17 su 17. [...]

La Roma lascia il pallone agli avversari. Il Venezia costruisce tanto col pallone, ma ne ricava pochissimo. [...] L'impressione è che si potrebbe giocare fino a sera, ma il Venezia non segnerebbe mai.

(La Gazzetta dello Sport)