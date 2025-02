La Roma rivede l'Europa. Tutto facile contro il Monza: 4 gol a Nesta e Ranieri vola

[...] La Roma con il pilota automatico infila la terza vittoria consecutiva e arriva a 10 partite utili di fila sbarazzandosi con un 4-0 di un Monza inconsistente, con la testa e una gamba in Serie B. [...] Pare normalità, ma è proprio questa la straordinarietà del lavoro di Claudio Ranieri, che ora di rincorsa può puntare Milan, Bologna e Fiorentina. [...] Non c'era Dybala dall'inizio eppure la Roma non ne risente nel reparto creatività: la grande vittoria, oltre al poker, è non riuscire quasi a individuare un migliore in assoluto. [...] Ranieri come detto concede un turno di riposo a Dybala, tenuto inizialmente in panchina, senza tuttavia evitare di riempire di qualità la trequarti. [...] Già dopo cinque minuti, su un affondo di Soulé, Pisilli può toccare in beata solitudine a due metri dalla linea di porta, svirgolando però con il piatto a lato.

Il vantaggio giallorosso è solo rimandato. [...] Saelemaekers riceve a destra, Kyriakopoulos gli lascia margine, Urbanski è pigro nell'accorciare sulla sterzata del belga che poi è bravo a disegnare con il sinistro verso l'incrocio. [...] La vitalità offensiva permette a Ranieri anche di invertire le posizioni di Saelemaekers e Soulé. [...] E così costruisce il raddoppio: prende il fondo facendo sedere Kyriakopoulos con le finte e poi (di destro!) trova sul secondo palo la testa di Shomurodov. [...] I giallorossi piazzano il tris con la migliore azione della partita: Rensch chiude un uno-due in mediana con Hummels e [...] apre a un cinque contro quattro condotto da Cristante, che va al largo dal puntuale Angelino e dal suo sinistro affilatissimo. Lo stesso Cristante festeggia la 100° vittoria in giallorosso chiudendo di testa il 4-0. [...]

(gasport)