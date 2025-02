La Roma più bella saluta il sorriso di Marcella

IL ROMANISTA - "Una donna, una guida, un esempio". Questo lo striscione che tutti gli amici di Marcella Baldelli hanno tenuto ieri per darle l'ultimo saluto. Alla Basilica di San Lorenzo ieri mattina attorno alle 11 c'era tutta quella Roma che chi è romanista sa riconoscere come la Roma più bella. Gente che ha seguito la Roma, che l'ha amata, di un amore viscerale senza ritorno come ha fatto Marcella. Gente che ha inventato il tifo a Roma e gente che grazie a loro è diventato romanista. A Marcella il nostro pensiero, a Elio il suo uomo il nostro abbraccio. Per il resto silenzio.