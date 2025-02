La Roma passeggia con il Monza, striscione fascista in curva

La squadra cresce, una parte di tifo non lo fa (mai). La Roma ha annullato la distanza tra quello che può fare e quello che ottiene. [...] Non arriva per caso il decimo risultato utile consecutivo: con il 4-0 al Monza ha un ritmo da scudetto: 7 vittorie e 3 pareggi, non perde da metà dicembre a Como, si ripresenta nella zona Europa. Del resto sa cogliere le opportunità solo chi è maturo. Peccato non lo sia una parte della sua curva, dove spunta un ignobile striscione fascista, che recita "Io ce resto su 'sta strada finché mi reggono le gambe. E' co' sto core e co' sta faccia che so' diventato grande".

Sono versi del brano Er Cammerata della band Innato senso di allergia, gruppo "identitario" legato all'estrema destra, che nel 2007 ha pubblicato l'album Quando c'era lui. La macchia che sporca la serata della squadra di Ranieri. [...] Due mesi fa, quando si autocommiserava e cercava alibi e spiegazioni a una classifica deprimente, la Roma non avrebbe battuto neanche un Monza così arrendevole, sfiduciato, senza 11 giocatori tra squalificati e indisponibili. Invece le è bastata mezz'ora [...] per calmare gli animi e gestire le energie. Il 3-0 di Angelino al 73' e il 4-0 di Cristante nel finale fanno solo statistica. [...]

(la Repubblica)