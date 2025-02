La Roma chiude i conti in mezz'ora e avvicina l'Europa

Il calcio è fatto di dubbi ma la partita di ieri all'Olimpico ha dato due certezze. La prima: senza il ciclone Juric, che ha devastato la Roma con la complicità di chi lo ha scelto, i giallorossi starebbero lottando per la zona Champions. La seconda: il Monza, a meno di miracoli, sarà la prima retrocessa in serie B. I numeri non mentono. La Roma di Ranieri, con questa vittoria già sigillata nella prima mezz'ora, ha trasformato l'Olimpico in una miniera d'oro: 9 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 tra serie A e Europa League. [...]

Non c'è stata partita. Pisilli, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2029, si è divorato un gol dopo 5' su assist di Soulé, Saelemaekers ha segnato con un bel tiro a giro il suo quinto gol in campionato in 14 presenze [...] e Shomurodov ha chiuso la gara al 30' su assist di Soulé questa volta non sprecato. [...] La ripresa si poteva anche non giocare. E' servita a fare entrare nel tabellino il quasi bomber Angelino (tre gol dal 30 gennaio, era quello che Juric faceva giocare da difensore centrale) e Cristante, che non segnava dal 29 settembre 2024. La Roma adesso è a un punto da Milan e Bologna - giovedì il recupero tra le due squadre - e a due dalla Fiorentina. [...]

(corsera)