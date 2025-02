La Roma batte tre colpetti

Quattro mesi dalla chiusura della sessione estiva e trentadue giorni di mercato invernale per prendere sul gong, Victor Nelsson, centrale danese classe '98 del Galatasaray, [...] Lucas Gourna-Douath, 21 enne del Salisburgo e il terzino sinistro Anas Salah-Eddine, 23 enne del Twente. I primi due con la formula del prestito con diritto di riscatto (rispettivamente a 10 e 18 milioni che potrebbero essere obbligatori a determinate condizioni), il terzo a titolo definitivo (8 milioni). [...] Chi ha capito qualcosa del mercato della Roma, alzi la mano. Perché una sessione che doveva, secondo Ghisolfi, anticipare la concorrenza e andare di pari passo con le indicazioni del futuro allenatore, si è risolta all'ultimo giro di boa in gran parte con delle formule [...] che somigliano più ad un mercato delle occasioni che ad altro. [...]

Soltanto il tempo (tra l'altro nemmeno troppo: in tre mesi bisognerà decidere se riscattare o meno questi calciatori) potrà giudicare la bontà di questi arrivi ma per chi è già rimasto scottato in estate dal francese del Rennes (23 milioni), da Ryan, Hermoso e il terzino svedese [...] il dubbio è quantomeno lecito. [...] C'è un altro punto sul quale soffermarsi. Queste operazioni sono state effettuate per tamponare l'emergenza numerica o in ottica futura ricevendo indicazioni dal nuovo allenatore? [...] Conoscendo il modus operandi di Claudio, il tecnico può aver avallato arrivi del genere, difficile immaginare che li abbia indicati. [...]

(Il Messaggero)