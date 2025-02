La necessità dell'equilibrio

La Roma ha portato a casa un prezioso pareggio, che le consente di attendere il Porto giovedì prossimo all’Olimpico con moderato ottimismo. Un pareggio nella bolgia del Do Dragão è un risultato molto positivo, ma resta il rimpianto di aver buttato l’occasione di ottenere una vittoria prestigiosa.

[...] Ma la squadra di Ranieri si è fatta raggiungere nella ripresa, dopo aver sfiorato il gol del 2-0. Esattamente nell’azione successiva, quando la Roma si è fatta trovare impreparata nella ripartenza del Porto, Ecco, questo è un limite sul quale Ranieri deve lavorare: quello di ieri sera è l’undicesimo gol preso in contropiede in questa stagione, nessuna squadra in Europa si espone alle transizioni veloci avversarie come la Roma. [...]

(Corsport - G. D'Ubaldo)