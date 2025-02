La grande occasione: Europa più vicina. Roma, non sbagliare

Sarà pure come dice Ranieri che giustamente non vuole illudere nessuno e quindi a livello di promesse, al di là «dell'impegno massimo», suo e da parte della squadra - non vuole spingersi oltre. Ma la serie di 9 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 3 pari) in campionato sommato all'ultimo turno dove Fiorentina, Milan e Bologna hanno perso e la Lazio ha pareggiato, non può non tar dare uno sguardo alla classifica. [...] Vincendo questa sera contro il Monza, la Roma si ritroverebbe di colpo a -2 dal sesto posto occupato dai viola. Un miraggio, una chimera, chiamatela come volete, tornando indietro appena a 106 giorni fa quando Claudio subentrò a Juric. All'epoca la classifica recitava: Napoli 26, Atalanta, Lazio, Inter e Fiorentina 25, Juve 24 ... Roma 13. Meno 11 dalla zona Europa. Diventati dopo 180 minuti (avversarie Napoli e Atalanta) addirittura -13 con un esiguo vantaggio, di appena 2 punti, sulla terzultima.

Aboliti i voli pindarici, quella di stasera si presenta con una grande occasione. Anzi, l'articolo è meglio determinativo che indeterminativo: è infatti la grande occasione. Quella da non fallire per nulla al mondo, perché il contraccolpo potrebbe essere letale. [...]

La Roma di regali ne ha fatti tanti sin qui anche se nel 2025 è la squadra con il ruolino di marcia migliore in Serie A (17 punti). E poi vincere aiuta a vincere, porta fiducia, regala entusiasmo e lo si è visto anche giovedì sera dopo il 3-2 contro il Porto. La Roma si sta ritrovando e rischia di diventare, soprattutto riuscisse nel filotto nei prossimi tre match, una mina vagante.

Anche perché - in ottica europea - avrebbe poi quasi tutti gli scontri diretti da giocare in casa, o quantomeno all'Olimpico: Roma-Juve, Lazio-Roma, Roma-Fiorentina e Roma-Milan. Uno stadio che con Ranieri è tornato ad essere un fattore decisivo, di quelli che sposta: dopo il ko iniziale con l'Atalanta, comprese le coppe, Claudio ha inanellato 8 successi e un pari (contro il Napoli) con la bellezza di 27 gol fatti (3 di media a gara) e appena 6 subiti. E da qui in avanti, delle 13 gare restanti, 7 si giocheranno all'Olimpico,

considerando il derby. [...]

Quella contro Nesta è una partita da vincere. Senza scherzi. Anche perché per questa stagione si e già scherzato troppo.

