La frenata di Ranieri: "La Roma nella tempesta. Abbassiamo gli stipendi"

[...] Claudio Ranieri ieri è stato chiaro: occorre abbassare le aspettative sulla Roma, per il bene della Roma. [...] Perché da qui al mercato invernale del 2026, il club giallorosso non potrà acquistare grandi nomi sul mercato come i Walker o i Kolo Muani presi da Milan e Juve, citati ieri dal tecnico, e potrebbe riscontrare serie difficoltà anche a competere sul mercato italiano, se prima non abbasserà drasticamente il monte ingaggi. [...] E i segnali lanciati all'esterno dall'allenatore sono stati altrettanto chiari anche per quei giocatori che nella Roma guadagnano tanto e hanno vinto poco: anche ad uomo chiave come Paulo Dybala verrà probabilmente chiesto di abbassarsi lo stipendio in ragione del ridimensionamento dei costi. [...]

"Ma pensate che non lo volevo Kolo Muani o non lo voleva Friedkin - ha detto l'allenatore -? Non potevamo spendere i soldi per pagargli lo stipendio, dobbiamo prima abbassare il monte ingaggi. I Friedkin hanno speso una barca di soldi, posso condividere che li hanno spesi male". [...] "Andare avanti in Europa", ha aggiunto quindi il tecnico, diventa così necessario per aumentare il più possibile i ricavi. [...] Ed ecco perché diventa fondamentale ora rimontare in classifica in campionato verso la zona Europa o provare a vincere direttamente l'Europa League. [...] Come ha ribadito ieri lo stesso allenatore, per tornare grandi ci vorrà pazienza, tanta pazienza. [...]

(gasport)