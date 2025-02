La doppia Joya

[...] Paulo Dybala sta bene, assicura Claudio Ranieri, la paura è passata subito, il dolore sta svanendo. [...] Paulo è pronto per il Porto. Vuole giocare e Ranieri è sensibile alle sue richieste. Sta benissimo, invece, quel Matias lì, che con il tocco magico del Tardini ha scalato posizioni, è ritornato all'atmosfera positiva di quando, appena arrivato a Roma, era stato accolto come il nuovo Dybala. [...] Sono passati sette mesi dall'arrivo di Soulé nella Capitale, il percorso è stato subito in salita, per tanti pure per colpa di Dybala, che mai come quest'anno sta trovando una continuità incredibile. [...]

Soulé a un certo punto è sparito dai radar, anche per sue responsabilità. Non ha fatto in tempo a imporsi con De Rossi, è stato accantonato da Juric e solo adesso Ranieri sta cercando di recuperarlo, con le parole ("è il nostro futuro") e con i fatti. [...] L'allenatore ora sa che può contare su entrambi. Avere una doppia Joya è meglio che averne una, specie in questa fase nella quale si giocano tutte gare decisive. E decisiva lo è quella di giovedì con il Porto, la prossima, quella più vicina. Dybala ha recuperato, Soulé è carico e spera in un posticino. Subito o in corsa. [...]

(Il Messaggero)