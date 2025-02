La difficile partita dei ricavi

Le parole di Ranieri mettono a nudo verità inconfutabili che il tifoso magari fatica a digerire, o si rifiuta di farlo anche se gli vengono spiegate in modo semplice. [...] Ranieri ha detto il vero. E pazienza se l'onestà intellettuale che lo contraddistingue non gli consente di edulcorare anche un'evidenza poco gradevole agli stessi azionisti americani [...] cioè di aver impiegato male, fin qui, la montagna di soldi spesi. [...] Ora la Roma non può spendere sul mercato: non perché i suoi azionisti non vogliano, ma semplicemente per le regole del Fair Play Finanziario.

I requisiti per ottenere le licenze internazionali sono due: perdite economiche inferiori a 60 milioni nel triennio e un costo complessivo per la rosa (stipendi più ammortamenti) inferiori all'80% dei ricavi. Per ora la Roma è fuori, non di poco, dal primo avendo già realizzato perdite nette per 183 milioni in due anni. [...] Rispetto al secondo parametro (squad cost ratio) si è portata gradualmente entro il limite consentito ma non può, logicamente, sforarlo. [...] Peraltro la versione di Ranieri, nella sua lodevole chiarezza, contiene un'imprecisione certamente perdonabile a chi s'intende egregiamente di pallone più che di numeri: dicendo che la Roma potrebbe acquistare cartellini ma non aumentare il monte ingaggi, non tiene conto del fatto che l'intero costo della rosa pesa sui parametri del Fair Play Finanziario. [...]

I tifosi hanno il diritto di arrabbiarsi, perfino di invocare nuovi azionisti. Serve però qualcuno in grado di coprire le perdite di gestione, anzitutto, come hanno fatto i Friedkin avendo ereditato una situazione fuori controllo. Poi servono idee, capacità di elevare il profilo del club per aumentarne i ricavi. [...]

