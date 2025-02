La corsa per l'Europa riparte da Porto: Omorodion pericolo numero uno

Tutto sulla coppa. La Roma inizia oggi l'avventura in Portogallo per l'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, in programma domani sera (ore 21). Oggi alle 13 è in programma la rifinitura a Trigoria, nel primo pomeriggio la partenza e alle 19.45 ci sarà la conferenza stampa di Claudio Ranieri al Estadio do Dragào. (...) Il Porto sta vivendo una stagione di transizione dopo l'epopea vincente di Sergio Conceicao durata sette anni. Il nuovo presidente, André Villas-Boas, questa estate ha deciso di rivoluzionare il club, affidando la guida tecnica prima a Vitor Bruno, poi da gennaio scorso all'argentino Martin Anselmi. L'ultima sessione del mercato di gennaio ha ulteriormente indebolito la squadra con le cessioni di Gonzalez (Man City) e Galeno (Al-Ahli). Il pericolo numero uno per la Roma si chiama Omorodion, vecchia conoscenza dalle parti di Trigoria. Il ventenne attaccante spagnolo infatti è stato uno dei primi nomi chiesti da Daniele De Rossi alla dirigenza romanista per rinforzare la rosa durante l'ultimo mercato estivo. L'ex allenatore giallorosso aveva individuato nel giocatore dell'Atletico Madrid l'uomo giusto per sostituire il partente Abraham, ringiovanire la rosa e acquistare un sicuro prospetto del calcio mondiale. La richiesta iniziale di 40 milioni di euro ha spaventato i dirigenti giallorossi che hanno virato sul 27enne Dovbyk (pagandolo 36 milioni) e lasciato che Omorodion si accasasse a Porto per 15 milioni di euro. (...) Va verso un'altra panchina capitan Pellegrini, sempre meno centrale nel progetto tecnico di Sir Claudio.

(La Repubblica)